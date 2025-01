Il Cagliari non perde tempo e, dopo la grande vittoria per 4-1 contro il Lecce di ieri pomeriggio, ha subito ripreso gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini: venerdì alle 20.45 i rossoblù apriranno la ventiduesima giornata di Serie A in casa del Torino, cercando un ulteriore sorpasso in classifica visto che gli avversari sono a +2. Una partita che sarà speciale per l’allenatore Davide Nicola, che in granata ha giocato nella stagione 2005-2006 (con un gol fondamentale nei play-off contro il Mantova, valso la promozione in Serie A) e allenato nel 2021.

Ancora fuori Zito Luvumbo. L'attaccante angolano, che si è infortunato alla caviglia sinistra (trauma distorsivo-contusivo) lo scorso 14 dicembre contro l’Atalanta, non ha ancora superato il problema fisico che gli impedisce di giocare da oltre un mese: ha svolto soltanto personalizzato. Da capire se riuscirà ad allenarsi in gruppo durante la settimana, oppure se il suo rientro in campo slitterà almeno alla partita con la Lazio, lunedì 3 febbraio alla Domus.

Per il Cagliari oggi allenamento in due gruppi: i calciatori con maggiore minutaggio ieri in gara hanno svolto dei lavori di scarico; per gli altri esercizi di attivazione, lavoro tecnico e situazioni di 3 contro 3, alternate da una parte atletica. Domani seduta pomeridiana.

