Al via domani la vendita dei biglietti per l’esordio ufficiale del Cagliari, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia sabato 16 agosto alle ore 20.45 all’Unipol Domus. La gara secca si giocherà fra i rossoblù e la vincente di Virtus Entella-Ternana del turno preliminare, in programma questo sabato alle ore 20.30, e sarà la prima partita della nuova stagione.

L'avvio della vendita dei biglietti è riservato in prelazione ai possessori della membership "Islanders", online tramite TicketOne e inserendo il codice "Islanders", dalle 10 di domani. Alla stessa ora, giovedì, scatterà la vendita libera per tutti anche nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di piazza L'Unione Sarda (orari lunedì-venerdì 9.30-13 e 16.30-20, sabato 9.30-13).

Come prezzi per l'esordio del Cagliari 5 euro per le curve, 10 euro per i Distinti e il settore ospiti, 15 euro in Tribuna Blu e 20 euro in Tribuna Rossa, ai quali vanno aggiunti 2 euro di prevendita su tutti i canali di vendita. Per gli Under-12 ridotto a 1 euro in tutti i settori. Il giorno della partita i cambi supporto e cambi utilizzatore possono essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima l’inizio della partita.

In aggiunta, il Cagliari Calcio ha definito una collaborazione con Avis Sardegna per promuovere la donazione del sangue. Nel corso di tutta la stagione appena cominciata, saranno realizzate delle attività congiunte con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema. In occasione delle partite casalinghe di Coppa Italia, i primi 150 tifosi che sceglieranno di donare il sangue in un centro Avis della Sardegna riceveranno un biglietto omaggio per il match in questione. E sarà soltanto la prima di tante iniziative che coinvolgeranno atleti, staff e testimonial rossoblù.

