Tommaso Giulini non ci sta. Non è stata digerita la sconfitta di Bologna dai vertici del Cagliari: è probabile che in vista della delicata sfida con il Genoa la squadra vada in ritiro anticipato al Crai Sport Center di Assemini da martedì mattina. Si deciderà nelle prossime ore.

Al termine della partita, al "Dall'Ara" si è tenuto un vertice fra presidente, direttore generale e sportivo, l’allenatore e i rappresentanti della squadra. È stata chiesta da parte della società al gruppo-squadra maggiore cattiveria agonistica per superare gli ostacoli e gli imprevisti delle sfide. E più “fame”, malizia e concentrazione per andare a prendersi i punti che servono.

La società ha manifestato profonda delusione per le ultime partite, soprattutto per il modo in cui non si è riusciti a reagire di fronte alle difficoltà. Nel corso del confronto interno tutti si sono impegnati a dare qualcosa in più per la squadra, pensando al collettivo e non alla propria immagine, lavorando da squadra come è accaduto spesso nel corso della stagione.

Quasi certo il ritiro anticipato.

© Riproduzione riservata