Bologna-Cagliari finisce 2-1 ed è una sconfitta che per la squadra di Nicola pesa soprattutto per aver chiuso il primo tempo in vantaggio: nelle pagelle c’è ancora una volta Caprile fra i migliori, male Felici.

Caprile 6,5

Tre parate di livello, di nuovo, può poco sui gol.

Zappa 6

Non riesce a contenere Cambiaghi sul 2-1.

Mina 6

Sulle palle alte si fa valere.

Luperto 6

Contiene Castro, ma non basta.

Obert 5,5

Il giallo gli costa la sostituzione all’intervallo.

(dal 1' st Felici 5)

Subentro pessimo: un minuto e causa il rigore dell’1-1.

Adopo 6

Non riesce, come altre volte, a svettare in mezzo.

(dal 22' st Marin sv)

Makoumbou 6

Bene nel primo tempo, cala alla distanza ed esce dopo il giallo.

(dal 39' st Viola sv)

Zortea 5,5

Non ha occasioni per mettersi in mostra.

(dal 31' st Gaetano sv)

Luvumbo 6

Ancora un infortunio, nella partita del rientro da titolare.

(dal 22' st Coman 6)

Ci mette volontà, ma non crea palle gol per il pareggio.

Augello 6

Splendido il cross per il vantaggio illusorio.

Piccoli 6,5

L’unico tiro in porta è un gol, con una grande azione.

Nicola 6

Aveva sperimentato qualcosa di diverso: funziona per 45’, i cambi tradiscono.

