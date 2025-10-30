Yerry Mina riparte dalla panchina. Ancora una volta, l’avvicinamento a una partita del Cagliari è ruotato attorno alle condizioni del difensore colombiano: alle 18.30 contro il Sassuolo torna a disposizione, dopo aver saltato la trasferta di Verona per un affaticamento ai flessori della coscia sinistra, ma non dal 1’. Nelle ultime due presenze, contro Bologna e Udinese, era in entrambi i casi dovuto uscire anzitempo: Fabio Pisacane lo preserva e mette in difesa Gabriele Zappa, Zé Pedro e Adam Obert, perché sta fuori per la seconda partita consecutiva anche Sebastiano Luperto.

Senza nemmeno Alessandro Deiola, un altro dei non convocati, per Cagliari-Sassuolo rientra a centrocampo Michel Adopo assieme a Matteo Prati in quello che dovrebbe essere un 3-5-2 o 3-4-2-1 in base alla posizione di Michael Folorunsho. In attacco, invece, Sebastiano Esposito cerca il suo primo gol in questa Serie A: è ancora a secco, domenica al Bentegodi è rimasto tutta la partita in panchina. E con lui ci sarà Gennaro Borrelli a fare la punta centrale.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: l’arbitro è Luca Pairetto della sezione di Nichelino, calcio d’inizio alle ore 18.30. Su unionesarda.it il live del turno infrasettimanale, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus accompagnata dal consueto pre e post partita.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli.

In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Kılıçsoy, Gaetano, Juan Rodríguez, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Mina, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Murić; W. Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

In panchina: Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Paz, Fadera, L. Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Muharemović.

Allenatore: Fabio Grosso.

