Dopo il pareggio di ieri al 92' col Verona, il Cagliari volta subito pagina perché giovedì c'è il turno infrasettimanale col Sassuolo. La partita della nona giornata di Serie A (ore 18.30 all'Unipol Domus) sarà arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti Valerio Colarossi (sezione Roma 2) ed Eugenio Scarpa (Collegno), quarto ufficiale Livio Marinelli (Tivoli), al Var Giacomo Camplone (Lanciano) con assistente Marco Guida (Torre Annunziata).

Pairetto, figlio d'arte, è all'esordio in questa Serie A: finora ha diretto quattro gare di Serie B e due partite di qualificazione di Conference League a luglio. Tanti i precedenti col Cagliari, ben 20: 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima è la gara della salvezza della scorsa stagione, il 3-0 al Venezia del 18 maggio. Il debutto risale al 25 settembre 2013, 1-1 in casa del Livorno, fra le altre si ricorda la storica rimonta da 0-3 a 4-3 col Frosinone del 29 ottobre 2023.

Queste le designazioni integrali della nona giornata di Serie A, col turno infrasettimanale al via domani col cagliaritano Giuseppe Collu in Lecce-Napoli.

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30 - Giuseppe Collu

Atalanta-Milan martedì 28 ottobre ore 20.45 - Daniele Doveri

Como-Verona mercoledì 29 ottobre ore 18.30 - Matteo Marcenaro

Juventus-Udinese mercoledì 29 ottobre ore 18.30 - Marco Di Bello

Roma-Parma mercoledì 29 ottobre ore 18.30 - Valerio Crezzini

Bologna-Torino mercoledì 29 ottobre ore 20.45 - Giovanni Ayroldi

Genoa-Cremonese mercoledì 29 ottobre ore 20.45 - Rosario Abisso

Inter-Fiorentina mercoledì 29 ottobre ore 20.45 - Simone Sozza

Cagliari-Sassuolo giovedì 30 ottobre ore 18.30 - Luca Pairetto

Pisa-Lazio giovedì 30 ottobre ore 20.45 - Davide Massa

© Riproduzione riservata