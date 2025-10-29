Yerry Mina alla fine ce la fa. C’è anche il suo nome tra i convocati di Fabio Pisacane per Cagliari-Sassuolo del turno infrasettimanale di Serie A (domani ore 18.30). Non scontato il suo impiego, però dall’ultimo allenamento sono arrivati segnali incoraggianti e l’affaticamento ai flessori della coscia sinistra è ormai superato. Sarà il tecnico a decidere se rischiarlo dal 1’ oppure no, considerato inoltre che poi i rossoblù rigiocheranno lunedì a Roma con la Lazio.

Restano invece fuori da Cagliari-Sassuolo quasi tutti gli altri indisponibili: Alessandro Deiola, Nicola Pintus e Boris Radunović oltre ovviamente ad Andrea Belotti. Gli altri recuperi sono Joseph Liteta, che a Verona (al suo esordio da professionista) aveva accusato un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra ed era uscito all’intervallo, e Alessandro Di Pardo che si era fermato durante la sosta. A riposo Marko Rog (affaticamento al polpaccio sinistro), mentre per Deiola gli esami hanno evidenziato un’elongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra.

Questi i 25 convocati di Pisacane per Cagliari-Sassuolo.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

