Vince la pioggia per il momento all'Unipol Domus: Cagliari-Sassuolo 0-0 all'intervallo, senza particolari emozioni.

Un attimo prima del calcio d'inizio (nel prepartita omaggiato lo storico magazziniere del Cagliari Piero Massa, che va in pensione e oggi è all'ultima partita) comincia a piovere sull'Unipol Domus. Primo quarto d'ora sottotono, con Idrissi che al 7' non sfrutta una bella apertura sulla sinistra e sbaglia il cross al centro facile preda di Murić. Mentre la pioggia diventa un vero e proprio diluvio, al 22', Palestra scambia con Borrelli e conclude col sinistro dal limite: si oppone Candé, chiesto un fallo di mano ma non c'è niente.

Gol annullato al Cagliari al 28': cross di Palestra, spizza Borrelli sul secondo palo per l'inserimento vincente di Esposito, ma quest'ultimo è in fuorigioco e l'assistente gli nega l'esultanza. Tre minuti dopo ci prova Volpato dal limite, il suo sinistro è abbondantemente alto. Il Sassuolo, dopo aver collezionato angoli in serie, al 42' trova una discesa centrale di Thorstvedt sul cui sinistro Caprile si tuffa e respinge. Mentre al 44' si impegna per rispondere di piede su Volpato.

Si va al riposo dopo due minuti di recupero.

