unipol domus
30 ottobre 2025 alle 19:09aggiornato il 30 ottobre 2025 alle 19:09
Storico magazziniere in pensione dopo oltre 30 anni in rossoblù: il Cagliari omaggia Piero MassaMaglia numero 1 e targa consegnate dal presidente Tommaso Giulini prima della gara contro il Sassuolo
Il Cagliari calcio omaggia il suo storico magazziniere Piero Massa che va in pensione.
Al termine del riscaldamento pre-gara, si è tenuta la premiazione: dalle mani del presidente Tommaso Giulini sono arrivate una targa celebrativa e una maglia gara personalizzata “numero 1”.
«Quella di oggi», scrive il club sui social, «è la sua ultima gara dopo oltre tre decadi di onorato servizio per i colori rossoblù. Super Piero, numero 1».
(Unioneonline)
