Il Cagliari calcio omaggia il suo storico magazziniere Piero Massa che va in pensione.

Al termine del riscaldamento pre-gara, si è tenuta la premiazione: dalle mani del presidente Tommaso Giulini sono arrivate una targa celebrativa e una maglia gara personalizzata “numero 1”.

«Quella di oggi», scrive il club sui social, «è la sua ultima gara dopo oltre tre decadi di onorato servizio per i colori rossoblù. Super Piero, numero 1».

