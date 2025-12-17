Coni, a Gianfranco Zola la stella d’oro dalla Giunta nazionaleIl riconoscimento questa mattina a Roma
Un nuovo riconoscimento per Gianfranco Zola. Questa mattina, nel corso della Giunta Nazionale del Coni, all'ex campione e oggi vicepresidente della Lega Pro è stata assegnata la stella d'oro .
Premiato anche il dirigente sportivo Ivano Fanini.
Appena qualche giorno fa l’ex campione del Cagliari aveva ricevuto a Londra la targa di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”. «La sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuano a ispirare lo sport italiano nel mondo», recitava la motivazione dell'onorificenza.
(Unioneonline)