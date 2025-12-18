Nove vittorie per il Cagliari nei ventitré precedenti scontri con il Pisa, tra serie A, serie B, serie C e Coppa Italia. La squadra nerazzurra ha prevalso solo in cinque partite. I rossoblù, nelle ultime 6 gare in casa hanno vinto 5 volte, con l’ultima finita in pareggio, nel novembre 2022 in serie B, con i gol di Gianluca Lapadula e di Olimpiu Moruțan.

Nelle ultime sei in serie A il Pisa ha vinto solo una volta (3N, 2P): era il 28 ottobre 1990, successe grazie ad un autogol di Ivo Pulga.

La prima vittoria rossoblù risale al 25 marzo 1962 in serie C: i sardi si imposero nel campo dei toscani per 4 a 0, con i gol di Giuseppe Gagliardini e tripletta di Gian Francesco Gazza.

La prima vittoria in serie A risale al 15 dicembre 1968 con a segno Gigi Riva, Roberto Boninsegna e Pierluigi Cera.

In Coppa Italia il Cagliari ha trionfato in tutte le gare contro i toscani. L'ultima, disputata il 14 agosto 2021, ha visto a segno Răzvan Marin e Alessandro Deiola.

