L'Arborea batte il Tonara ai calci di rigore e accede alle semifinali della Coppa Italia di Promozione. La gara di questa sera giocata a Tonara si è conclusa in parità (1-1), dopo che la partita di andata del 19 novembre scorso, era finita sullo 0-0. I gol sono stati segnati da Battolu e Pibiri.

Si è ricorso così ai calci di rigore col successo dell'Arborea per 5-6. Nelle semifinali l'Arborea incontrerà il Castiadas, mentre l'Alghero affronterà il Bonorva. Queste ultime tre squadre, sono arrivate in semifinale nel turno giocato il 26 novembre, battendo Uta, Li Punti e Coghinas.

© Riproduzione riservata