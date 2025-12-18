Cagliari sospinto dai propri tifosi verso il match salvezza di domenica alla Unipol Domus contro il Pisa. Applausi e cori questo pomeriggio al centro sportivo di Assemini per l'allenamento a porte aperte davanti a oltre 200 persone.

Incitamenti e speranze soprattutto per Mina: il difensore colombiano si è allenato parzialmente con il gruppo. Ed è un segnale positivo per Pisacane in vista della gara contro i toscani dopo il forfait in tre gare di campionato e una di Coppa Italia. Se Mina non dovesse farcela, il tecnico rossoblù sarebbe pronto a riproporre Luperto centrale al comando delle operazioni con Rodriguez accanto. Anche perché Zè Pedro, per quanto in ripresa, non è ancora pronto.

Preoccupano le condizioni di Borrelli, anche oggi in personalizzato per una distorsione alla caviglia: per capire se l'attaccante potrà rientrare nella lista dei convocati bisogna aspettare gli allenamenti di domani e sabato. Nelle ultime partite Pisacane ha sempre puntato su di lui come riferimento più avanzato. E ora il mister ha due possibilità: o lanciare Pavoletti dal primo minuto oppure optare per Esposito come (finta) prima punta con la possibilità di far giocare Gaetano dal primo minuto alle sue spalle. All'allenamento di oggi presenti anche il presidente Tommaso Giulini e il direttore sportivo Guido Angelozzi.

