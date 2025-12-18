Sabato arriva la capolista: lo stadio Zoboli si prepara ad accogliere l'Ilva Maddalena in un match in cui il Carbonia cercherà di riscattare la sconfitta patita domenica scorsa in trasferta contro l'Atletico di Uri grazie ai due gol su calcio di rigore dell'ex di turno l'argentino Ricci, che l'anno scorso proprio nelle file del Carbonia sì laureò capocannoniere del campionato di Eccellenza. Il Carbonia si ritrova con tutta la rosa al completo salvo qualche ragazzo acciaccato ma probabilmente in grado di essere recuperato. È nuovamente partito dalla panchina dopo il suo esordio di due domeniche fa nella vittoria interna contro la Ferrini per 2-0, l'argentino Barrenechea, fratello del calciatore che per breve tempo ha vestito anche la maglia della Juventus di recente. L'allenatore Graziano Mannu, che di solito però (salvo defezioni o squalifiche) si affida all'undici di base che raramente modifica, è davvero probabile che tenga in considerazione anche l'apporto dei nuovi arrivati.

