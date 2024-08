Zito Luvumbo ci ha provato per settantuno minuti in Cagliari-Roma, prima di lasciare il posto a Leonardo Pavoletti. Per lui la prova dei rossoblù è da promuovere a pieni voti: «Una grande serata davanti ai nostri tifosi», il commento a caldo.

«Era una partita difficile e dura contro una squadra organizzata, però potevamo fare un po’ meglio. Alla fine potevamo fare gol, però il campionato è lungo e abbiamo tanto da lavorare. Siamo qua per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza».

Subito elogi per Davide Nicola: «Ho un bel rapporto con lui, stiamo mettendo in campo quello che chiede. Come ho detto prima il campionato è ancora lungo, è solo la prima partita e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo al più presto».

