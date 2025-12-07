Cagliari-Roma l'ha decisa Gianluca Gaetano, all'82', con un gol liberatorio e festeggiato con grandissima euforia in campo e sugli spalti. «Avevo grandissima voglia, ero molto energico e ce l'ho messa tutta», le parole del numero 10 dopo la rete da tre punti per il definitivo 1-0.

Al Cagliari la vittoria mancava dal 19 settembre, in casa da sei giorni prima. «Sono molto contento di stasera, abbiamo fatto una delle migliori partite dall'inizio alla fine. Ci siamo meritati questa vittoria», prosegue Gaetano.

Una vittoria con gol decisivo e dedica speciale: «Per i miei bambini e per me stesso. Era da molto che non segnavo, avevo avuto un infortunio e non avevo giocato molto: è un gol anche per me stesso». E pure un favore, da ex, che Gaetano ha fatto al Napoli: «È una lotta che stanno facendo».

