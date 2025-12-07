A festeggiare il trionfo del Cagliari contro la Roma c’è anche Alessandro Deiola, che esulta abbracciando l’autore del gol partita Gianluca Gaetano. «È una vittoria che ci meritiamo tutti quanti, per il lavoro che stiamo facendo e quello che stiamo portando avanti», dice il capitano di giornata. «Erano due mesi che i tifosi stavano aspettando, siamo contenti di avergli regalato questa gioia e speriamo ce ne siano altre. Penso che i tifosi siano sempre, tutte le partite, il nostro dodicesimo uomo in campo».

A breve, Deiola saprà il risultato del Puskás Award, che lo vede candidato per l’eurogol in Cagliari-Venezia dello scorso 18 maggio. «So che le votazioni sono chiuse, è già un onore essere lì. Ora essere nei top 10 migliori gol al mondo ti fa sperare, sarebbe bello portare questo premio per la prima volta in Italia e festeggiarlo assieme in Sardegna».

Intanto, Deiola celebra Gaetano: «Sin da subito, da quando è arrivato, ci siamo trovati bene. C'è una bella intesa e continua a vedersi».

