Ripresa degli allenamenti per il Cagliari, dopo il weekend libero dato da Fabio Pisacane al termine dell'amichevole giocata venerdì a Buddusò. Ancora senza i sette nazionali (Idrissi, Kılıçsoy, Liteta, Luvumbo, Mina, Obert e Palestra), i rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Crai Sport Center: è cominciato ufficialmente l'avvicinamento alla ripresa del campionato, con l'anticipo sabato alle 15 alla Domus contro il Parma per la terza giornata di Serie A.

Regolarmente in gruppo Michael Folorunsho. Il centrocampista aveva saltato la sfida di venerdì per una gestione dei carichi di lavoro, senza particolari problemi fisici. Prosegue il lavoro personalizzato Leonardo Pavoletti, dopo l'intervento di pulizia al ginocchio di fine maggio.

Rossoblù impegnati inizialmente a livello tecnico, a seguire esercitazioni sul possesso palla. L’ultima parte della seduta è stata dedicata a una sessione di lavoro aerobico. Domani il Cagliari tornerà in campo di mattina.

© Riproduzione riservata