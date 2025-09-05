Il Cagliari vince 0-8 in amichevole al “Borucca” di Buddusò, contro la formazione locale neopromossa in Eccellenza. I rossoblù, senza i nazionali, mettono in mostra Belotti che sblocca il risultato dopo un quarto d’ora. Bene anche Felici e Gaetano.

Il Cagliari è sceso in campo con Ciocci; Di Pardo, Zé Pedro, Luperto, Marini; Cavuoti, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Belotti, Felici. Il più osannato dai tifosi al momento dell'annuncio delle formazioni è proprio Belotti, che ci mette poco più di un minuto ad avere la prima palla gol: servito di testa da Gaetano controlla in area e col destro manda alto. Al 10' si fa notare anche l'altro degli ultimi acquisti schierato titolare, Zé Pedro, con un colpo di testa alto su calcio d'angolo. Mentre all'11' l'arbitro Isu ferma il gioco per un minuto di applausi del pubblico in omaggio a Gigi Riva.

Il gol del vantaggio lo firma Belotti al 16': punizione battuta da Gaetano con schema a liberare l'attaccante appena arrivato, facile controllo e conclusione piazzata davanti al portiere. Ma è splendido il raddoppio, di Felici al 28', con uno spettacolare destro a giro dal limite dell'area dopo essersi accentrato da sinistra. Poi sfiora il tris Gaetano al 33', con un piazzato da posizione simile (ma rasoterra) messo in angolo dal portiere Faralli.

Ripresa che inizia con dieci undicesimi uguali per il Cagliari: l'unico cambio è l'esordio di Juan Rodríguez, per Luperto. Al 51’ calcia Cavuoti dal limite, Mario Canu si tuffa e respinge. Caparbia l'azione con cui Belotti si guadagna il rigore dello 0-3: ruba palla a Giovanni Canu sulla linea di fondo ed entra in area dove viene affrontato fallosamente da Taras. Dal dischetto segna Esposito spiazzando il portiere, è il 56'. Poi i cambi: Prati per Mazzitelli, Borrelli per Esposito, Adopo per Cavuoti e Rog per Belotti. Appena si riprende a giocare fuga di Felici sulla sinistra, ben lanciato da Gaetano, assist al centro e proprio Borrelli al primo pallone toccato fa 0-4 da due passi al 58'. E un minuto dopo prende anche la traversa.

All'ora di gioco il quinto gol del Cagliari, sempre in verticale con Gaetano (grande protagonista) che di tacco mette in movimento Adopo, filtrante su Felici bravo a inserirsi a sinistra per il tiro vincente. Al 62', sempre dalla stessa fascia, il giovane Matteo Amos Marini trova lo 0-6 con una botta potente col mancino in diagonale su assist sempre di Felici. Quindi lascia il posto a un altro degli aggregati dalla Primavera, Franke.

Per gli ultimi minuti spazio anche a Mendy per Felici, Tronci per Di Pardo e Sulev per Gaetano. Su uno dei tanti giovani, Mendy, Mario Canu fa un miracolo in mischia all’87’. Ma un minuto dopo il classe 2007 della Primavera, liberato in area di rigore, controlla e calcia per lo 0-7. Proprio al 90’ rigore per fallo su Borrelli e il centravanti fa doppietta. Nel Cagliari non erano presenti Michael Folorunsho (gestione dei carichi di lavoro), Leonardo Pavoletti, Nicola Pintus e Boris Radunović, che proseguono la loro tabella di lavoro personalizzata.

