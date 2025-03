Matteo Prati avrà giocato soltanto due scampoli di partita nel 2025, contro la Lazio e venerdì scorso col Genoa, ma mantiene la fiducia di Carmine Nunziata. Il commissario tecnico dell’Italia Under-21 ha inserito anche il centrocampista del Cagliari tra i 26 convocati per la sosta per le nazionali di fine marzo. Azzurrini impegnati in due amichevoli in attesa degli Europei di categoria, in programma a giugno in Slovacchia: venerdì 21 alle 18.15 contro l'Olanda a Venezia, lunedì 24 alla stessa ora contro la Danimarca a Cittadella.

Prati potrebbe arrivarci (il raduno è previsto per lunedì mattina a Padova) con qualche minuto nelle gambe, visto che non è da escludere un centrocampo a tre dopo l'infortunio di Gabriele Zappa. Nell'allenamento odierno, il difensore ha svolto un lavoro personalizzato alla pari di Florinel Coman e Zito Luvumbo. Domani seduta mattutina, poi alle 12.15 la conferenza stampa di Davide Nicola e a seguire la partenza per Roma, dove domenica all'Olimpico si giocherà alle 16.

Questi i convocati completi dell’Italia Under-21.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiakos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

