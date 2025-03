La sosta per le nazionali incombe e l’Italia sarà protagonista con i quarti di finale di Uefa Nations League contro la Germania. Azzurri in campo giovedì 20 al Meazza e domenica 23 al Westfalenstadion di Dortmund, entrambe le partite alle ore 20.45. In palio c'è un posto nelle Finals di giugno (chi vince tra Italia e Germania le ospita) e il posizionamento nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 (col passaggio del turno Azzurri con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, in caso di sconfitta le avversarie sarebbero Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia).

Luciano Spalletti ha appena comunicato l’elenco dei 25 convocati, senza giocatori del Cagliari ma con Nicolò Barella come unico sardo. Prima chiamata per il laterale dell'Atalanta Matteo Ruggeri e il centrocampista del Torino Cesare Casadei. L'Italia si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile, dopo la giornata di Serie A che inizia stasera, e rimarrà nel centro sportivo dell'Inter fino al pomeriggio di sabato 22, quando è prevista la partenza per Dortmund. Questa la lista completa.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

