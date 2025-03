Cagliari in campo al Crai Sport Center di Assemini, per l’ultima seduta prima del trasferimento a Macomer dove domani, venerdì 21 marzo, affronterà la squadra locale che gioca in Promozione per un test amichevole (ore 15). Tre i giocatori ancora impegnati in un lavoro personalizzato: Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa, gli indisponibili per Davide Nicola.

Per gli acciaccati, inevitabilmente, non ci sarà l’appuntamento allo Scalarba: proseguirà il loro piano di recupero, con lo staff medico che li valuterà nei prossimi giorni per la ripresa della Serie A. E con loro mancheranno anche i sei convocati in nazionale. Complice la sosta, il Cagliari rigiocherà una partita ufficiale domenica 30 alle ore 12.30, contro il Monza ultimo in classifica, avendo quindi più tempo per rendere di nuovo arruolabili gli infortunati.

Oggi allenamento con sessione dedicata ai lavori di forza, svolti in palestra, poi il trasferimento in campo dove il gruppo rossoblù ha svolto esercizi sull’uno contro uno e un torneo a più squadre giocato su spazi ridotti. I biglietti per l'amichevole con la Macomerese sono in vendita da martedì: domani, in caso di disponibilità, sarà aperto il botteghino dello stadio Scalarba dalle ore 13. L'avversario del Cagliari è dodicesimo nel Girone B di Promozione, con 34 punti.

© Riproduzione riservata