Archiviato il 2-2 di ieri al Ferraris contro il Genoa, per il Cagliari è già tempo di pensare a un altro scontro diretto: quello col Verona. Si gioca alla Domus venerdì alle 20.45, contro una squadra andata in ritiro a seguito dello 0-5 di sabato contro l’Inter (decisione presa pochi minuti dopo la fine della partita).

Stamattina subito primo allenamento per la squadra di Davide Nicola. Al Crai Sport Center di Assemini, i calciatori maggiormente impiegati nel match di ieri hanno svolto dei lavori di defaticante. Per gli altri sessione di forza in palestra, accompagnata da dei lavori tecnici in campo. A seguire esercitazioni sul possesso palla ed una serie di partitelle giocate su spazio ridotto.

La seduta di domani sarà di pomeriggio. In classifica, l'Hellas ha un punto in più del Cagliari (12 contro 11).

