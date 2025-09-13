Il dubbio legato a Yerry Mina per Cagliari-Parma si risolve con un posto nell'undici titolare. Il difensore colombiano sarà regolarmente al suo posto al centro della difesa: aveva svolto soltanto l'allenamento di rifinitura di ieri mattina, dopo il rientro dal Sud America dove ha partecipato alle ultime due partite della Colombia, che hanno qualificato i Cafeteros ai Mondiali (ha segnato martedì notte nel successo per 3-6 in Venezuela). Alla fine è stato preferito a Zé Pedro, uno degli ultimi arrivati (il portoghese parte dalla panchina). E, in quanto a recuperi, ce la fa anche Gabriele Zappa: parte dal 1' sulla destra e con la fascia da capitano, mentre Adam Obert va a sinistra.

Dopo quasi due settimane di lavoro coi compagni, per Andrea Belotti c'è subito una maglia da titolare. È uno degli esordi più attesi, reduce dal bagno di folla al suo arrivo in Sardegna lo scorso 2 settembre e dal gol nell'amichevole di otto giorni fa a Buddusò. Con lui in attacco Sebastiano Esposito e Gianluca Gaetano a supporto, il modulo dovrebbe essere 4-3-2-1 o 4-2-3-1 in base alla posizione di Michael Folorunsho, che va a centrocampo con Michel Adopo e Matteo Prati. Fuori per infortunio Zito Luvumbo, che si è fermato con l'Angola: aveva deciso uno degli ultimi Cagliari-Parma, la semifinale playoff di giugno 2023 in Serie B. Rossoblù oggi in campo con la nuova maglia "Reef Tide".

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma, arbitra Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live (calcio d'inizio alle 15), su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dall'Unipol Domus con pre e post partita in studio condotto da Carlo Alberto Melis.

***

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Gaetano; Belotti.

In panchina: Ciocci, Sarno, Palestra, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Deiola, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Zé Pedro.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Løvik, Ordóñez, Bernabé, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

In panchina: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Almqvist, Keita, Begić, Oristanio, Cremaschi, Britschgi, Djurić, Troilo, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Carlos Cuesta.

© Riproduzione riservata