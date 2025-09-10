Zito Luvumbo salterà Cagliari-Parma per un infortunio accusato mentre era con la nazionale. Il campanello d'allarme si era acceso giovedì scorso, quando era uscito all'intervallo della sconfitta dell'Angola con la Libia (0-1), e i dubbi erano rimasti anche ieri perché non era nemmeno in panchina nel 3-1 sulle Mauritius.

Rientrato in Sardegna, oggi ha svolto degli accertamenti strumentali che hanno certificato il problema fisico: una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Sabato non ci sarà di sicuro, per le prossime partite (Lecce, Frosinone in Coppa Italia e Inter gli altri impegni del Cagliari a settembre) bisognerà attendere, visto che più volte Luvumbo ha avuto a che fare con degli infortuni muscolari.

Resta in dubbio, ma non è ancora del tutto fuori da Cagliari-Parma, Gabriele Zappa che anche oggi ha continuato a lavorare per smaltire una contusione alla coscia sinistra. Il numero 28 sarà valutato domani e venerdì, nei due allenamenti che restano prima della partita, per capire se potrà quantomeno essere convocato. Oggi sono rientrati Riyad Idrissi e Marco Palestra, in campo rispettivamente 61' (da subentrato) e 90' nella vittoria di ieri per 0-1 dell'Italia Under-21 in Macedonia del Nord: i due laterali hanno svolto un lavoro defaticante al Crai Sport Center di Assemini.

Oggi l'allenamento del Cagliari è cominciato con dei lavori di attivazione. Spazio poi a dei giochi di posizione, per chiudere con una partita giocata a metà campo. Domani seduta mattutina, dove dovrebbero rivedersi Semih Kılıçsoy (ieri 90' in Turchia-Croazia Under-21) e Joseph Liteta (non impiegato con lo Zambia). L'ultimo a rientrare, venerdì per la rifinitura, sarà Yerry Mina: il difensore ha segnato stanotte nella vittoria per 3-6 della Colombia, dalla settimana scorsa già qualificata ai Mondiali, sul campo del Venezuela. Il numero 26 rossoblù ha firmato il momentaneo 1-1 al 10', con un gran colpo di testa su calcio d'angolo battuto dalla destra.

