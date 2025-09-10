Sabato torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali e sarà Cagliari-Parma ad avviare il programma: per il match dei rossoblù, sabato alle 15, l'Aia ha designato come arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Con lui gli assistenti Dario Garzelli (sezione Livorno) e Thomas Miniutti (Maniago), quarto ufficiale Niccolò Turrini (Firenze). Al Var ci saranno Daniele Chiffi della sezione di Padova con assistente Daniele Doveri anche lui di Roma 1.

Per Fourneau si tratta della decima partita col Cagliari: bilancio in perfetta parità nei precedenti, con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La maggior parte degli incontri sono nella scorsa stagione: 2-3 a Parma il 30 settembre, 0-2 col Bologna il 29 ottobre, 1-1 al Meazza col Milan l'11 gennaio, il 3-0 che blindò la salvezza contro il Monza il 30 marzo e la sconfitta per 3-1 a Como del 10 maggio. L'esordio risale al 23 agosto 2021, 2-2 contro lo Spezia nella prima giornata di Serie A.

Queste tutte le designazioni per le partite della terza giornata di Serie A, che fa riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali.

Cagliari-Parma sabato 13 settembre ore 15 - Francesco Fourneau

Juventus-Inter sabato 13 settembre ore 18 - Andrea Colombo

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45 - Luca Zufferli

Roma-Torino domenica 14 settembre ore 12.30 - Giovanni Ayroldi

Atalanta-Lecce domenica 14 settembre ore 15 - Gianluca Manganiello

Pisa-Udinese domenica 14 settembre ore 15 - Davide Massa

Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre ore 18 - Paride Tremolada

Milan-Bologna domenica 14 settembre ore 20.45 - Matteo Marcenaro

Verona-Cremonese lunedì 15 settembre ore 18.30 - Alberto Ruben Arena

Como-Genoa lunedì 15 settembre ore 20.45 - Marco Piccinini

