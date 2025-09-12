Cagliari-Parma, nuova maglia per i rossoblù: ecco “Reef Tide”La quarta divisa sarà indossata per la prima volta nel match di sabato
Nuova maglia per Cagliari-Parma. In occasione della partita della terza giornata di Serie A, domani alle 15, i rossoblù scenderanno in campo con la divisa appena presentata, chiamata “Reef Tide” e che trae ispirazione dal Corallo del Mediterraneo: righe verticali a contrasto che, come specifica il club rossoblù, «raccontano la forza che si cela nelle profondità marine».
Il nuovo kit del Cagliari è definito «un simbolo di solidità e coraggio, pensato per chi in campo diventa barriera e, allo stesso tempo, corrente». Tra le caratteristiche la scritta «Ovunque tu sarai» per omaggiare la tifoseria rossoblù, nella parte alta sul retro.
Sull’orlo inferiore sono stampate le coordinate del centrocampo dell’Unipol Domus, mentre tramite un’etichetta interna è possibile vedere se la maglia è per i calciatori o per i tifosi.