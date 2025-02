L’ha anticipato Davide Nicola nel primo pomeriggio, nella conferenza stampa di vigilia: per Cagliari-Parma sono convocati Florentin Coman e Zito Luvumbo. Per il rumeno, acquistato nell’ultimo giorno della sessione invernale, è la prima chiamata in rossoblù dopo aver fatto una settimana di allenamento in gruppo. Per l’angolano è il rientro dopo quasi due mesi: si era infortunato alla caviglia sinistra il 14 dicembre, nella partita contro l’Atalanta.

Come indisponibile resta il terzo portiere Giuseppe Ciocci, che rimarrà fuori ancora qualche settimana per infortunio. Aggregato al suo posto l’estremo difensore della Primavera Henrijs Auseklis, lettone classe 2006, in panchina mercoledì nella gran vittoria dei giovani rossoblù di Fabio Pisacane ai rigori contro la Fiorentina valsa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Primavera. Vestirà la maglia numero 22.

Questi i ventiquattro convocati di Nicola per Cagliari-Parma: calcio d’inizio domani alle ore 15, all’Unipol Domus attesi circa 16.000 spettatori. L’arbitro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Portieri: Elia Caprile, Henrijs Auseklis, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli, Kingstone Mutandwa.

