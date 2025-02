La corsa salvezza per il Cagliari si accende con lo scontro diretto col Parma, in programma domani alle 15 alla Unipol Domus. Davide Nicola lo sente addosso, cerca comunque di trasmettere equilibrio ai suoi giocatori e all’ambiente in generale. «Sarà una partita importante, perché si affrontano due squadre che lottano per lo stesso obiettivo e separate da un punto», la premessa dell’allenatore rossoblù, che detta così la linea: «Diventa fondamentale avere la giusta intensità mentale, ma anche leggerezza e, soprattutto, convinzione nelle nostre qualità».

Sul mercato di gennaio sembra soddisfatto, il tecnico piemontese. C’è stata coerenza nella valorizzazione e nella gestione della rosa, in sintesi il concetto espresso nel corso della conferenza stampa al Crai Sport Center di Assemini. «In alcuni ruoli soprattutto abbiamo più alternative con caratteristiche diverse. In altri un po’ meno. Ma abbiamo tanti giocatori da valorizzare», sottolinea Nicola che chiude il discorso con una battuta: «Cercheremo di non far venire il raffreddore a nessuno».

Convocati sia Luvumbo che Coman. Sull’angolano: «Chiaramente non è al top, ma voglio fargli sentire il clima della partita». Sul rumeno: «L’ultima partita l’ha giocata l’11 gennaio, la penultima a dicembre, ma l’ho visto bene fisicamente, è molto dotato. È prevalentemente un esterno e preferisce giocare a sinistra». Su entrambi, Nicola conclude: «Starà a loro determinare il minutaggio che avranno a disposizione».

