Sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida salvezza tra Cagliari e Parma in programma domenica alle 15 alla Domus.

Grande esperienza, il fischietto brindisino ha incrociato ben 21 volte i rossoblù: 20 in Serie A, una nel playoff promozione di B col Venezia. Il bilancio non sorride alla squadra di Nicola: 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte. Quest’anno, però, il Cagliari ha raccolto con lui in campo 4 punti in due partite: il pari casalingo col Como (1-1) e la vittoria in rimonta a Monza, quando Zortea e Piccoli risposero al rigore di Caprari. Nell’occasione Di Bello ha anche espulso il difensore dei brianzoli D’Ambrosio, colpevole di aver colpito nelle parti intime Mina. Undici gli incroci col Parma, per i Ducali 3 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte.

I guardalinee designati sono Bindoni e Tegoni, quarto uomo Crezzini, al Var Mazzoleni, Avar Paganessi.

Di seguito le designazioni arbitrali della 24esima giornata di campionato.

Venerdì

Como-Juventus (20.45) – Abisso

Sabato

Verona-Atalanta (15) – Sozza

Empoli-Milan (18) – Pairetto

Torino-Genoa (20.45) – Feliciani

Domenica

Venezia-Roma (12.30) – Zufferli

Cagliari-Parma (15) – Di Bello

Lazio-Monza (15) – Aureliano

Lecce-Bologna (18) – Fourneau

Napoli-Udinese (20.45) – Marinelli

Lunedì

Inter-Fiorentina (20.45) – La Penna

(Unioneonline/L)

