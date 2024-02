Mancava solo l’ufficialità, dopo lo sbarco in Sardegna avvenuto di primo mattino: ora Yerry Mina è un giocatore del Cagliari.

Si trasferisce dalla Fiorentina a titolo definitivo e ha firmato un contratto di sei mesi che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024, con l’opzione in favore del club, che potrà decidere di tenerlo in rosa per un’altra stagione.

Centrale di difesa, colombiano classe 1994, Mina era arrivato in viola nel corso della sessione estiva del calciomercato, dopo esser stato cercato anche dal Cagliari. In Toscana, complice un infortunio importante, l’ex Barcellona ed Everton ha trovato poco spazio, spingendo la Fiorentina ad agevolare la separazione. Ora la nuova avventura in Sardegna: «Esperienza a livello internazionale», così lo ha annunciato il club rossoblù, «personalità e carisma per rinforzare la retorguardia rossoblù. Benvenuto in Sardegna. Yerry!».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata