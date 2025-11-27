Sembra imminente l'esclusione del Rimini dal girone B della serie C. Lo stesso sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad in una nota ufficiale ha dichiarato: «Apprendo dell’iscrizione in Camera di Commercio della decisione da parte dell’assemblea dei soci di mettere formalmente in liquidazione la società Rimini Calcio. Secondo il bilancio depositato in Camera di Commercio, la perdita di esercizio al 30 giugno 2025 ammonta a oltre 4 milioni di euro».

La Torres attende notizie per capire se si disputa la gara in programma domenica alle 12.30 sul terreno del Neri di Rimini.

Ma cosa accadrà in caso di esclusione del club romagnolo? Verranno annullati i risultati delle partite che le avversarie hanno disputato contro il Rimini. A perderci il Pontedera, che ha vinto 2-1 ma senza quei tre punti scenderebbe a 12 e si ritroverebbe in zona playout, col Livorno che invece sale in posizione tranquilla. Il Perugia invece aveva perso in casa per 1-0 e resta a 12 ma guadagnerebbe una posizione perché l'annullamento del colpaccio del Bra (2-1) farebbe scendere la squadra piemontese a 10 punti, appena 2 in più della Torres che inoltre vedrebbe ridotta la distanza dal quintultimo posto da -6 a -4.

