Cagliari, ancora personalizzato per Mazzitelli dopo l'infortunioIl resoconto dell'allenamento mattutino dei rossoblù al Crai Sport Center di Assemini
Ancora personalizzato per Luca Mazzitelli. Il centrocampista del Cagliari prosegue il suo percorso di recupero dall'affaticamento al polpaccio sinistro, che gli ha impedito di essere a disposizione contro il Genoa sabato scorso. Se ieri, alla ripresa degli allenamenti, aveva svolto anche terapie oggi invece soltanto un lavoro a parte.
Gli altri giocatori del Cagliari hanno invece svolto, per iniziare la seduta, una sessione dedicata alla forza in palestra. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: esercitazioni tecniche, duelli e – per chiudere – una partita su spazi ridotti.
Domani nuovo allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini, a tre giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus (sabato 29 ore 18).