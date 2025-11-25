Ancora personalizzato per Luca Mazzitelli. Il centrocampista del Cagliari prosegue il suo percorso di recupero dall'affaticamento al polpaccio sinistro, che gli ha impedito di essere a disposizione contro il Genoa sabato scorso. Se ieri, alla ripresa degli allenamenti, aveva svolto anche terapie oggi invece soltanto un lavoro a parte.

Gli altri giocatori del Cagliari hanno invece svolto, per iniziare la seduta, una sessione dedicata alla forza in palestra. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: esercitazioni tecniche, duelli e – per chiudere – una partita su spazi ridotti.

Domani nuovo allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini, a tre giorni dalla trasferta di Torino contro la Juventus (sabato 29 ore 18).

© Riproduzione riservata