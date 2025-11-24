Archiviato, con forte rammarico per il finale, il rocambolesco 3-3 col Genoa di sabato pomeriggio, il Cagliari ha ripreso oggi gli allenamenti. La prossima partita è di nuovo in anticipo al sabato, ma alle 18, contro la Juventus di Luciano Spalletti a Torino. Dopo aver avuto la domenica libera, nel pomeriggio odierno Fabio Pisacane ha ritrovato la squadra al Crai Sport Center di Assemini.

Lavori personalizzati e terapie per Luca Mazzitelli. Il centrocampista è rimasto fuori col Genoa per un affaticamento al polpaccio sinistro e sarà monitorato questi giorni. Per il resto del gruppo esercizi di attivazione in palestra e campo, quindi a seguire lavori sul possesso palla e una partita giocata su campo ridotto.

Martedì 25, nuovo allenamento in programma stavolta di mattina per proseguire l'avvicinamento a Juventus-Cagliari.

