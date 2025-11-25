Due vittorie per le italiane nel martedì di Champions League. La Juventus passa 2-3 in Norvegia col Bodø/Glimt, con la neve a bordocampo e in condizioni meteo complesse, il Napoli batte 2-0 il Qarabağ nella ripresa.

Nel gelo norvegese, sul terreno in sintetico, la Juventus trova la prima vittoria in questa Champions League in maniera rocambolesca. Bodø/Glimt avanti al 27’ con Blomberg sugli sviluppi di un corner, ma a inizio ripresa i bianconeri di Spalletti la ribaltano con Openda al 48’ e un colpo di testa di McKennie al 59’. Un ingenuo rigore causato da Cabal permette ai norvegesi di pareggiare con Fet all’87’, poi nel primo minuto di recupero la risolve David dopo una gran giocata di Yıldız.

Vince anche il Napoli, 2-0 col Qarabağ. Dopo il primo tempo chiuso a reti inviolate, Højlund a inizio ripresa si fa parare un rigore da Kochalski. È McTominay a dare il successo a Conte, prima con una deviazione sottomisura al 66’ e poi causando l’autogol di Janković al 72’.

Nelle altre partite trionfo del Chelsea nel big match col Barcellona, 3-0. Crolla il Manchester City col Bayer Leverkusen (0-2), il Marsiglia di De Zerbi ribalta 2-1 il Newcastle United. Successo del Borussia Dortmund 4-0 col Villarreal, 0-0 fra Slavia Praga e Athletic Club mentre negli anticipi delle 18.45 Ajax-Benfica 0-2 e Galatasaray-Union SG 0-1. Domani le italiane in Champions League sono Atlético Madrid-Inter ed Eintracht Francoforte-Atalanta.

