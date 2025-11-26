L'Atalanta ne fa 3 all’Eintracht, Inter beffata nel recupero a MadridPer i bergamaschi tutte le reti in cinque minuti. L’Atletico passa a tempo scaduto contro i nerazzurri di Chivu e finisce 2-1
L’Atalanta rulla l’Eintracht di Francoforte con tre gol in cinque minuti nel secondo tempo. L’Inter di Chivu viene beffata nel recupero dall’Atletico Madrid, in Spagna: finisce 2-1.
Nella serata di Champions per i bergamaschi firmano il tabellino in casa tedesca Lookman (60’), Ederson due minuti dopo e De Ketelaere al 65’. Un triplete di marcature che ha steso gli avversari.
Al Metropolitano di Madrid il vantaggio per la squadra di Simeone arriva al 9’ con Alvarez. La risposta nerazzurra viene siglata da Zielinski al 54’. Ma non è finita: al 93’ ecco il raddoppio degli spagnoli con Gimenez.
