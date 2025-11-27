Alla riapertura del mercato mancano pochi giorni, ma gli svincolati non perdono tempo. Tra questi alcuni ex giocatori dell’Olbia.

Ultimo della serie Rosario Rizzitano. Il portiere calabrese, classe 1999, è stato ingaggiato dalla Real Acerrana. A Olbia dell’estremo difensore cresciuto tra i settori giovanili del Catanzaro e del Bari, già giocatore di (tra le altre squadre) Foggia, Seregno e Alessandria, si era tornato a parlare dopo l’infortunio di Edoardo Ascioti, prima dell’arrivo di Aniello Viscovo.

Rizzitano giocherà nel girone H di Serie D, lo stesso in cui è approdato un altro ex Olbia, ovvero Nicolò Maspero, sponda Heraclea. Ha invece trovato casa nel girone F, e nello specifico al Termoli, Gianmarco Staffa, mentre Gabriele Lobrano è passato all’Orvietana, girone E. L’unico ex che i bianchi ritroveranno quest’anno da avversario nel girone G è Flaviano Modesti, che dopo il divorzio dal club gallurese ha trovato l’accordo con la Palmese, antagonista dell’Olbia il 18 gennaio al Nespoli in occasione della terza giornata di ritorno.

Nessun movimento in entrata, invece – almeno per ora –, all’Olbia Calcio. Date le difficoltà economico-finanziarie il club non ha potuto compensare le ultime partenze e arriverà all’appuntamento di domenica con l’imbattuta capolista Scafatese con gli uomini contati, anche se il rientro di Buschiazzo dalla squalifica è già una buona notizia.

A proposito di fronte societario, dopo aver versato un acconto sugli stipendi arretrati e confermato il suo interesse verso l’Olbia, anche in ottica acquisizione, l’imprenditore Romi Fuke ha convocato per martedì una conferenza stampa in cui illustrerà i suoi programmi.

© Riproduzione riservata