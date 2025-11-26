Per il terzo giorno consecutivo, Luca Mazzitelli non si è unito al gruppo del Cagliari negli allenamenti al Crai Sport Center. Così come ieri, anche oggi il centrocampista ha svolto soltanto lavoro personalizzato. Resta in forte dubbio per la partita di sabato alle 18 a Torino contro la Juventus, in un elenco degli indisponibili che ha anche Andrea Belotti e Zé Pedro.

La seduta ha visto la presenza del presidente Tommaso Giulini. I rossoblù sono scesi in campo per svolgere attivazione tecnica accompagnata da gare a tema, tattica e una partita giocata su campo ridotto. Domani allenamento mattutino, seguito alle 12.30 dalla conferenza stampa di Fabio Pisacane.

Il Cagliari Calcio ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Franco Loriga, centrocampista sardo che ha giocato per il club tra gli anni Cinquanta e Sessanta in Serie B e C. Nato nel capoluogo il 2 settembre 1936, ha vestito anche le maglie della Monteponi Iglesias e della Torres. «Il club si stringe alla famiglia in questo triste momento», il messaggio della società.

