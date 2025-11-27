Non sarà domani, no, perché è oggi il «bel giorno» in cui tutto cambierà. EroCaddeo entra nella storia e conquista la finale di X Factor 2025 sotto gli occhi orgogliosi di mamma Eva e della sorella Morena che dalle prime file del Teatro Repower di Assago si abbracciano, si commuovono, si sgolano.

Un tifo essenziale per il 27enne di Sinnai: «Mamma, ci sarai vero?», le aveva chiesto al telefono, fiero, dopo avergliela cantata tante volte a casa, di poterle dedicare da un palco così importante il capolavoro di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. A lei che, dopo il tragico incidente sul lavoro che gli ha portato via papà Giorgio quando era solo un bambino, ha cresciuto due figli da sola. «Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi», canta Damiano con un’intensità che trapassa lo schermo e arriva dritto al cuore, «ma vedrai che cambierà». Una poesia che «per me racconta il sogno di fare musica» e poiché «mia madre mi ha sempre spronato, se ce la sto facendo è grazie a lei». «Tu sei la cura e il motivo per cui crediamo nell’amore», è il cartello che sventolano Eva e Morena, che a un appello simile non possono che rispondere presente.

Si emoziona anche Lauro: «Conosco la storia di Damiano e mi sento molto vicino a quello che ha vissuto». «Sei un cantante gentile», è l’azzeccato complimento di Jake La Furia. «L’hai vestito nel modo giusto», per Paola Iezzi. Sui social è un profluvio di commenti positivi: «Pelle d’oca», «una lezione di canto», «Caddeo saprebbe emozionare anche leggendo l’elenco del telefono».

L’ex vincitore del Radiolina Contest si prende la finalissima di giovedì 4 dicembre anche grazie alla prima manche dove ha interpretato con una grande orchestra dal vivo “Viva la Vida” dei Coldplay, un must in scaletta cantato in tutti gli stadi del mondo. In smoking bianco con fiocco gigante («Sembri Tony Montana di Scarface», lo pizzica Jake), trasporta il pezzo nel suo mondo proponendolo in una versione più sofisticata.

La serata è di quelle infuocate, con i giudici che tirano fuori i denti a difesa dei “loro” cantanti. Il più accanito è Francesco Gabbani che ne ha per tutti e ne approfitta per criticare Lauro per «la scelta del brano», ma è subito disinnescato: «Lo ha voluto Damiano, e penso che sia stato credibile». Una piccola polemica che forse condiziona il voto e porta Caddeo al ballottaggio con Tomasi. Lo vince, con la splendida “Sei acqua” di Venerus, ed è così che si aprono per lui - assieme a rob, Delia e PierC – le porte di Piazza del Plebiscito a Napoli, il grande evento che incoronerà il vincitore e che si preannuncia già uno show incredibile (in diretta giovedì prossimo dalle 21 su Sky e in contemporanea su Tv8). E intanto il suo inedito “Punto” continua a volare su tutte le piattaforme.

