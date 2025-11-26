C'è il rischio di una esclusione anticipata per il Rimini, che secondo il Corriere Romagna "dopo l’assemblea dei soci ha presentato le carte per liquidazione volontaria". E' quindi in dubbio la gara in programma domenica a Rimini contro la Torres.

Il club romagnolo è partito con una penalizzazione di -15 che è diventata -16 e quindi nonostante abbia ottenuto 11 punti (la Torres ne ha solo 8) è ancora a -5.

La decisione di dare forfait è conseguente al deferimento attuato dal procuratore federale: "La società è stata deferita a titolo di responsabile propria per non aver provveduto, entro il 16 settembre 2025, al versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di maggio e giugno, entro il termine del 30 settembre 2025, al versamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno di imposta 2024 nonché, entro il 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al sig. Antonino Buscemi, amministratore unico della stessa, anch’egli deferito”.

