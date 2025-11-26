Va a Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Siena, Juventus-Cagliari della tredicesima giornata di Serie A. Per l'anticipo dell'Allianz Stadium, sabato alle 18, il direttore di gara si presenterà con gli assistenti Alessio Berti (sezione Prato) e Dario Cecconi (Empoli), con Giovanni Ayroldi (Molfetta) quarto ufficiale. Da Lissone, in sala Var, Marco Di Bello (Brindisi) e assistente Federico Dionisi (L'Aquila).

Crezzini è all'ottava designazione in stagione, la quinta in Serie A (poi una partita in Coppa Italia e una in B). Per lui si tratta dell'esordio assoluto sia con la Juventus sia con il Cagliari. L'ultima partita diretta è Atalanta-Sassuolo dello scorso 9 novembre, finita 0-3.

Queste tutte le designazioni per la tredicesima giornata di Serie A. Al cagliaritano Giuseppe Collu va Milan-Lazio sabato sera.

Como-Sassuolo venerdì 28 novembre ore 20.45 - Matteo Marchetti

Genoa-Verona sabato 29 novembre ore 15 - Michael Fabbri

Parma-Udinese sabato 29 novembre ore 15 - Marco Piccinini

Juventus-Cagliari sabato 29 novembre ore 18 - Valerio Crezzini

Milan-Lazio sabato 29 novembre ore 20.45 - Giuseppe Collu

Lecce-Torino domenica 30 novembre ore 12.30 - Maurizio Mariani

Pisa-Inter domenica 30 novembre ore 15 - Marco Guida

Atalanta-Fiorentina domenica 30 novembre ore 18 - Matteo Marcenaro

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45 - Davide Massa

Bologna-Cremonese lunedì 1 dicembre ore 20.45 - Ermanno Feliciani

