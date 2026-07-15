Si muove il mercato della Lazio che, dopo la cessione di Mario Gila al Milan, ha ingaggiato il 28enne centrale olandese Danilho Doekhi dell'Union Berlino. Il difensore arriva a parametro zero. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Noussair Mazraoui: il difensore marocchino del Manchester United si è messo in mostra ai Mondiali attirando l'interesse di diversi club.

L'Inter, dopo il nulla di fatto per l'ingaggio dell'israeliano Anan Khalaili e la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, sta valutando diversi profili per la fascia: Curtis Jones, Djed Spence del Tottenham e Guéla Doué dello Strasburgo sono i primi della lista. Ma si prospetta anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Ivan Perisic. Ma il croato non sarebbe il solo: potrebbe tornare a vestire nerazzurro anche Mateo Kovacic che potrebbe presto lasciare il Manchester City. In difesa si fa strada anche l'idea della conferma di Benjamin Pavard, girato lo scorso anno in prestito al Marsiglia e ancora senza nuova destinazione.

Fiducia in casa Milan per il rinnovo di Modric per un'altra stagione in rossonero. Mercato al risparmio per il Napoli. Il neo tecnico Massimiliano Allegri porterà in ritiro Rafa Marin, al rientro dal prestito al Villarreal. Intanto il club ha investito per il rinnovo dell'attaccante Antonio Vergara per il quale ha rifiutato offerte di 25 milioni di euro.

L'Atalanta ha offerto 25 milioni al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic: il 19enne talento bosniaco avrebbe già trovato una intesa di massima con i bergamaschi. Il Cagliari ha ufficializzato l'arrivo di Jacopo Fazzini dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. I viola hanno finalmente trovato l'accordo con il Real Madrid per il difensore Victor Valdepenas: acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro ed il 50% della eventuale futura rivendita.

La Roma è vicina ad Alejandro Garnacho ma non molla le piste dell'olandese Crysencio Summerville del West Ham e del brasiliano Endrick del Real Madrid. Il Frosinone ingaggia a parametro zero il centrocampista marocchino Annouar El Azzouzi, fratello di Oussama del Bologna. Il club ciociaro ha ufficializzato anche l'arrivo del portiere dell'Under 21 italiana, Sebastiano Desplanches dal Palermo.

Il Bologna sta per chiudere la trattativa per il rinnovo dell'attaccante Riccardo Orsolini. La Juve incassa il diniego dell'Aston Villa per il portiere argentino Dibu Martinez ed aspetta ancora l'ok del Paris Saint Germain per Kolo Muani. Il Lecce è in chiusura per l'ingaggio del difensore albanese Elseid Hysaj, ex di Empoli, Napoli e Lazio ma ora svincolato.

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