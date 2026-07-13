Iniziato il raduno della Torres per preparare la stagione 2026/27Dopo visite mediche e primi allenamenti a Sassari, la squadra si trasferirà a Buddusò
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Con le prime visite mediche presso il Centro Bio Clinic, è iniziato oggi a Sassari il raduno della Torres che prepara il quinto campionato consecutivo in serie C. A sottoporsi per primi ai test, alcune colonne dell'organico rossoblù: il capitano Beppe Mastinu, Alessandro masala e Nicolò Antonelli. Entro mercoledì arriveranno tutti i giocatori.
Sino a giovedì proseguiranno le visite mediche e gli allenamenti serali nel campo del latte Dolce, dato che il "Vanni Sanna" è indisponibile per i lavori di risistemazione del manto erboso.
Il tecnico Alfonso Greco approfitterà di questi primi giorni per conoscere i nuovi arrivati e ribadire le linee guida per la stagione. Venerdì la squadra si trasferirà a Buddusò dove resterà sino al 31 luglio. Il ritiro si chiuderà con una seduta congiunta con l'Alghero.