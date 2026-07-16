Due difensori giovani per una Torres che vuole irrobustire la retroguardia. Arrivati ieri a Sassari i due nuovi acquisti Mattia Scaringi (prestito secco dalla Cremonese) e Gabriele Berto, ex Atalanta Under 23 che ha firmato un contratto triennale.

I due giocatori sono stati presentati alla stampa. Scaringi si descrive così:"Sono molto concentrato sul calcio, anche fuori dal campo. L'esperienza col Ravenna della stagione passata è stata formativa dal punto di vista della mentalità vincente".

Berto arriva invece dal settore giovanie dell'Atalanta Under 23. Dopo l'esperienza di messina questa è la seconda stagione tra i professionisti: "Qui ci sono giocatori di spessore, questo è il calcio vero. Sono uno che dà tutto in campo e pur avendo fatto tutti i ruoli difensivi, preferisco agire da braccetto".

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