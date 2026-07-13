Hanno svolto assieme le visite mediche stamattina e, sempre in coppia, sono arrivati a Cagliari nel pomeriggio con un volo proveniente da Roma. Jacopo Fazzini e Harry Winks si aggregano questo pomeriggio al gruppo rossoblù, in attesa dell’ufficialità attesa a breve. Accolti da alcuni tifosi all’aeroporto di Elmas, hanno mostrato la loro felicità per la positiva conclusione delle trattative.

«Sono felice, non vedo l’ora di iniziare», le prime parole di Fazzini all’arrivo a Cagliari. «Era il momento giusto per venire qui, ho parlato con Pisacane e anche lui mi ha convinto a venire qui». Si è espresso ancora in inglese, pur avendo già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria, Winks: «Sono molto felice di essere qui e ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Questa è una bella opportunità per me», ha detto.

Fazzini e Winks sono entrambi centrocampisti. Il primo arriva dalla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto, e il Cagliari ha battuto la concorrenza del Parma. Per il secondo, ex Leicester City, l’accordo prevede un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.

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