La Torres chiude il reparto arretrato con l'ingaggio di Gabriele Berto, difensore centrale classe 2003, nella passata stagione in forza all’Atalanta Under 23. Berto ha firmato un contratto triennale.

Il neo rossoblù ha disputato 31 presenze in Serie C, girone C, con un gol e due assist. Con l'Atalanta ha in totale 125 presenze, tra U23 e Primavera. Vanta inoltre un altro solido campionato alle spalle in Serie C con l’ACR Messina con cui ha collezionato 32 partite e 2 gol nella stagione 2022-23.

Con l'ingaggio di Berto e l'arrivo in prestito dalla Cremonese di Mattia Scaringi, viene completata la difesa. Ora la squadra sassarese è alla ricerca di un attaccante.

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