Un’altra rimonta epica vale la finale dei Mondiali per l’Argentina, che si giocherà il secondo titolo consecutivo (quarto in assoluto) domenica alle 21 contro la Spagna. L’Inghilterra sogna per mezz’ora, poi crolla nel finale col ribaltone da 1-0 a 1-2.

Primo tempo senza tiri in porta e con un’infinità di colpi proibiti (19 falli). L’equilibrio si sblocca al 55’, cross da destra di Rogers e sul secondo palo Gordon anticipa Molina per l’1-0. L’Argentina si riversa in attacco, ma si ferma a un palo per Mac Allister e due occasioni per Nico González. Almeno fino all’85’, quando Messi serve al limite Enzo Fernández per il gran tiro del pareggio.

L’Inghilterra, che aveva arretrato pesantemente il suo baricentro, va in tilt e subisce anche il gol della sconfitta. È il 92’ e, dopo un palo colpito da Mac Allister, Messi va sul destro e crossa trovando l’interista Lautaro Martínez che di testa mette dentro. Esplosione di gioia di tutta l’Argentina e altro capovolgimento di fronte, come contro l’Egitto agli ottavi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata