Dopo Jacopo Fazzini, ecco anche Harry Winks. È ufficiale l’ingaggio del centrocampista inglese classe ‘96, che in carriera ha collezionato anche dieci presenze con la nazionale dei Tre Leoni fra il 2017 e il 2020: arriva dal Leicester City e, alla pari del suo nuovo compagno di reparto, ha svolto lunedì mattina le visite mediche a Villa Stuart per poi sbarcare all’aeroporto di Elmas nel pomeriggio seguente.

Per Winks, l’accordo prevede un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Il trentenne inglese è il quarto acquisto del Cagliari 2026-2027, curiosamente finora tutti a centrocampo: gli altri, Fazzini incluso, sono Demi Akarakiri e Alessandro Romano. Rispetto a loro tre si tratta di un profilo di maggiore esperienza, anche internazionale, che in rosa prenderà il posto di regista dove si era affermato Gianluca Gaetano, nel frattempo passato all’Atalanta.

Il Cagliari diventa la seconda squadra italiana di Winks, già visto in Serie A nella stagione 2022-2023 con la maglia della Sampdoria (venti presenze). I blucerchiati furono la sua prima esperienza lontano dal Tottenham, squadra dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili debuttando in prima squadra il 27 novembre 2014 in Europa League contro il Partizan. Con gli Spurs 203 presenze (e cinque gol), di cui 128 in Premier League, con il punto più alto rappresentato dalla finale di Champions League del 2019 persa 0-2 contro il Liverpool, dove giocò titolare. Dal 2023 era al Leicester City, con vittoria in Championship al primo anno seguita da due retrocessioni consecutive.

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