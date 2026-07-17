calcio
17 luglio 2026 alle 11:45aggiornato il 17 luglio 2026 alle 11:45
Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico Scudetto del VeronaAveva 91 anni. Nel 2017 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas che vinse lo storico scudetto del 1985. Aveva 91 anni.
Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa.
Milanese, classe 1935, da giocatore ha vestito tra le altre le maglie di Milan e Udinese e nel 2017 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata