È arrivato poco prima delle 9 alla clinica Villa Stuart di Roma il prossimo acquisto del Cagliari, Harry Winks, per svolgere le visite mediche. E, a qualche minuto di distanza, è stato raggiunto dall’ultimo colpo chiuso nel weekend: Jacopo Fazzini. Comincia così la loro esperienza in rossoblù, con la firma del contratto che potrebbe già avvenire nelle prossime ore una volta ricevuto il via libera per l’idoneità sportiva.

Ad accogliere Fazzini e Winks a Roma c’era il club manager Roberto Muzzi, che da questa stagione torna a seguire direttamente la prima squadra e affianca il direttore sportivo Pietro Accardi con un ruolo di coordinamento fra giocatori, staff tecnico e dirigenza. L’ex bomber del Cagliari aveva accompagnato anche le visite mediche del precedente acquisto, Alessandro Romano, pure lui centrocampista (stesso ruolo di Demi Akarakiri, primo volto nuovo del Cagliari 2026-2027).

Fazzini, classe 2003, sembrava destinato al Parma ma il Cagliari ha compiuto il sorpasso in extremis (come avvenne un anno fa con Sebastiano Esposito). Con la Fiorentina raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto.

Winks, inglese classe ‘95, in Serie A ha già giocato con la Sampdoria e proviene dal Leicester City: per lui pronto un contratto di un anno con rinnovo automatico di un’ulteriore stagione in caso di salvezza. Potrebbero arrivare già in Sardegna nelle prossime ore, con il resto della squadra che stamattina sosterrà il primo allenamento al Crai Sport Center di Assemini.

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